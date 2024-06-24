Пьяная пензячка не смогла проехать мимо инспекторов ДПС

24.06.2024 | 13:19

В Бессоновке будут судить 40-летнюю пензячку, которая во второй раз попалась пьяной за рулем.

18 апреля женщина приехала к родственникам в райцентр, выпила с ними, а вечером отправилась за дополнительной порцией спиртного и заодно на заправку в Грабово.

Там на улице Советской около 21:00 ее Кia Spectra и остановили сотрудники ГАИ. Они предложили автомобилистке пройти освидетельствование на состояние опьянения, но та отказалась.

Как выяснилось, в 2023 году женщину лишили прав за аналогичный отказ в похожей ситуации.

«В ходе проведения дознания по делу вину злоумышленница признала. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества орган дознания наложил арест на принадлежащий ей автомобиль», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело, оно направлено в суд.