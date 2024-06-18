В Пензе задержали серийного магазинного вора

18.06.2024 | 09:39

В Пензе полицейские нашли и задержали серийного магазинного вора. Он обокрал торговые точки 11 раз.

Преступным промыслом мужчина занимался с апреля по май - приходил в магазины со своим пакетом, набирал в него товары и быстро скрывался. Общий ущерб составил более 55 000 рублей.

«Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, опросили возможных очевидцев преступлений и изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего были установлены приметы подозреваемого», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Им оказался ранее судимый пензенец 1996 года рождения. Он раскаялся и рассказал, что сбывал похищенное, а деньги тратил на личные нужды.

«Также мужчина признал вину в хищении велосипеда из незапертого гаражного бокса на территории города», - рассказала Юлия Мартышкова.

Возбуждены уголовные дела. Вора заключили под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.