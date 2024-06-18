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Криминал

В Пензе задержали серийного магазинного вора

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В Пензе полицейские нашли и задержали серийного магазинного вора. Он обокрал торговые точки 11 раз.

Преступным промыслом мужчина занимался с апреля по май - приходил в магазины со своим пакетом, набирал в него товары и быстро скрывался. Общий ущерб составил более 55 000 рублей.

«Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, опросили возможных очевидцев преступлений и изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего были установлены приметы подозреваемого», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Им оказался ранее судимый пензенец 1996 года рождения. Он раскаялся и рассказал, что сбывал похищенное, а деньги тратил на личные нужды.

В Пензе задержали серийного магазинного вора

«Также мужчина признал вину в хищении велосипеда из незапертого гаражного бокса на территории города», - рассказала Юлия Мартышкова.

В Пензе задержали серийного магазинного вора

Возбуждены уголовные дела. Вора заключили под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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