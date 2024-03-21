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Криминал

Земетчинец из ревности напал с ножом на бывшую супругу

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Земетчинский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, напавшему с ножом на бывшую жену.

Вечером 27 августа пьяный молодой человек встретил ее у магазина в районном поселке Земетчино. Из-за ревности случилась ссора, и парень несколько раз ударил женщину ножом.

Пострадавшую госпитализировали. Полученные ею травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

На сельчанина завели уголовное дело. В суде он частично признал вину, раскаялся и попросил у бывшей супруги прощения.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у молодого человека малолетнего ребенка. Земетчинца приговорили к 5 годам лишения свободы, он проведет их в исправительной колонии общего режима.

Также с виновного взыскали 400 000 рублей как компенсацию морального вреда потерпевшей, сообщили в Земетчинском районном суде.

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