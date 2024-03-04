Интернет-мошенники обманули пензячку на миллион рублей

04.03.2024 | 13:26

54-летняя пензячка решила заработать на инвестициях и лишилась сбережений. Она доверилась людям в интернете.

Женщина нашла объявление с предложением заработка, перешла по ссылке и ответила на тестовые вопросы. Затем с ней связалась незнакомка и объяснила, что для успеха нужен наставник.

После с горожанкой начал общаться мужчина.

«Он предложил скачать приложение и перевести деньги на специальный счет», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Пензячка поверила и несколькими транзакциями перечислила более миллиона рублей. И только когда не смогла вывести деньги обратно, поняла, что стала жертвой мошенников.

Теперь преступников ищет полиция. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.