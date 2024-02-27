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Криминал

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

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Пьяный 54-летний житель Пензенского района поссорился с женой из-за того, что мало зарабатывает, ушел из дома, а затем вернулся с продуктами на 35 000 рублей. Он обокрал местный магазин, пока гулял, и теперь может лишиться свободы.

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

В продуктовый мужчина залез ночью через окно, разбив стекла. Его интересовали еда и алкоголь, а также возможность вычеркнуть себя из списка должников торговой точки.

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

«Взял продукты, выпить. Так как не раз брал там в долг, решил забрать книгу (долговую тетрадь. - Прим. Ред.). Вылез обратно и ушел», - рассказал житель Пензенского района.

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

Краденый товар должник отнес домой, тетрадь сжег.

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

Когда владелец магазина заметил, что в помещении побывал вор, он обратился за помощью к полицейским. Сельчанина нашли.

Пьяный сельчанин обокрал магазин после упреков жены

«В содеянном раскаиваюсь, верну все до последней копейки», - пообещал тот.

На мужчину, кстати ранее уже судимого, завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

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