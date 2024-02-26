Самарчанка заработала на кражах из пензенских магазинов

26.02.2024 | 10:34

Полицейские задержали 32-летнюю самарчанку, приехавшую в Пензу ради краж из магазинов. Она вынесла товары из двух торговых точек и попала на записи видеокамер.

Женщина посетила два магазина в Октябрьском районе. Из одного она похитила алкоголь, из другого - продукты и средства личной гигиены. Общий ущерб составил около 15 000 рублей.

Когда работники заметили, что товар пропал, они обратились за помощью к полицейским. Те опросили возможных свидетелей и просмотрели записи с камер.

Самарчанку нашли и задержали. Она во всем призналась и раскаялась.

«Подозреваемая рассказала, что специально приехала в Пензу, чтобы совершить преступление. Похищенное продала неизвестному в Самаре», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ольга Федотова.

Деньги гостья города потратила на себя.

На женщину завели уголовные дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под домашним арестом.