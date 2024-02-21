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Криминал

Пензенцу вернули отправленную посылку, подменив товар

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Житель Пензы попался на удочку афериста, воспользовавшегося объявлением в Сети.

40-летний горожанин решил продать компьютерный процессор, который купил осенью 2023 года почти за 16 тысяч рублей. Он разместил информацию об этом, и вскоре ему по телефону позвонил человек, желающий приобести товар.

Договорились, что пензенец вышлет процессор через службу доставки. Он честно сдержал свое обещание, но вскоре посылка пришла обратно в связи с отказом покупателя от заказа.

Вскрыв упаковку, продавец обнаружил внутри более дешевую модель процессора. Покупатель на связь не выходил, и пензенец обратился в полицию.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Перми. У него был изъят процессор, принадлежащий пензенцу. Теперь молодому пермяку грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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