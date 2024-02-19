Пензячка пригласила в гости экс-возлюбленного и не вовремя уснула

19.02.2024 | 16:54

39-летнего пензенца будут судить за кражу денег у доверчивой 37-летней горожанки.

По версии следствия, вечером 25 октября прошлого года женщина пригласила знакомого к себе в гости в квартиру на улице Тернопольской. Когда хозяйка прилегла отдохнуть, он взял с кухонного стола ее телефон за 7 200 рублей и ушел.

Придя домой, мужчина открыл приложение мобильного банка и за два дня семью операциями перевел на свои счета более 54 000 рублей. После этого он сдал телефон в ломбард, а на украденные деньги купил спиртное.

Когда преступление вскрылось, злоумышленник признал вину.

«Он пояснил, что в 2022 году непродолжительное время сожительствовал с потерпевшей и знал пароль от ее телефона. Ущерб не возместил», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Возбужденное в отношении пензенца уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.