Сетевое издание|18+|Понедельник|19 фев 2024|19:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка пригласила в гости экс-возлюбленного и не вовремя уснула

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


39-летнего пензенца будут судить за кражу денег у доверчивой 37-летней горожанки.

По версии следствия, вечером 25 октября прошлого года женщина пригласила знакомого к себе в гости в квартиру на улице Тернопольской. Когда хозяйка прилегла отдохнуть, он взял с кухонного стола ее телефон за 7 200 рублей и ушел.

Придя домой, мужчина открыл приложение мобильного банка и за два дня семью операциями перевел на свои счета более 54 000 рублей. После этого он сдал телефон в ломбард, а на украденные деньги купил спиртное.

Когда преступление вскрылось, злоумышленник признал вину.

«Он пояснил, что в 2022 году непродолжительное время сожительствовал с потерпевшей и знал пароль от ее телефона. Ущерб не возместил», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Возбужденное в отношении пензенца уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте