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Криминал

На лесной тропе пензенец обрушил камень на голову друга

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37-летний житель Пензы обвиняется в разбойном нападении на своего одноклассника. Преступление произошло 24 июля 2023 года в лесополосе вблизи улицы Кордон Сурка, а орудиями стали камень и перцовый баллончик.

«Подавив волю пострадавшего к сопротивлению, злоумышленник вырвал из его руки пакет с деньгами, одеждой и другими вещами и скрылся с места преступления, причинив ущерб на сумму более 140 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензенец признал вину лишь частично. Он рассказал, что дружил с одноклассником с 1992 года, а в июле 2023-го пустил его пожить к себе, так как тот продал свою квартиру и временно остался без жилья.

По настоянию товарища оба отправились к общему другу в Заречный. В пути горожанин решил вернуться, для чего сымитировал телефонный звонок и заявил, что вызвали на работу. Приятель разозлился, достал из рюкзака нож и стал нецензурно его оскорблять. По словам обвиняемого, он испугался и брызнул в нападающего из перцового баллончика, который всегда носит с собой для отпугивания собак. Затем поднял с земли камень и ударил друга по затылку, а потом еще раз прыснул из баллончика и ушел. Мужчина утверждал, что вещи и деньги не забирал.

Одноклассник придерживался другой версии. На лесной тропе спутник вдруг ударил его камнем по голове, распылил в лицо содержимое баллончика и нанес еще один удар. Пострадавший упал на колени, а друг отнял пакет с деньгами и вещами и стал искать палку. Тогда он поднялся, побежал к дороге, стал кричать и останавливать проезжавшие автомобили. А нападавший развернулся и убежал с награбленным в обратную сторону.

Избитый человек увидел на Ахунском переезде женщину и попросил ее вызвать скорую помощь. В тот же день после выхода из больницы он обратился в полицию. Пакет с вещами обнаружился на месте преступления, но денег там не было.

«Правом на предъявление иска потерпевший не воспользовался. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы», - уточнила Светлана Артамонова.

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