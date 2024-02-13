Сельчанин избил бывшую жену, не пустившую его к ребенку

13.02.2024 | 08:40

35-летняя жительница Малосердобинского района пострадала, защищая ребенка. Получившая травмы женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что ее избил бывший муж.

Правоохранители выяснили, что 40-летний сельчанин раньше был судим за нанесение побоев.

Сам он признался, что пришел к своей бывшей жене, чтобы навестить их ребенка. Однако женщина отказалась пустить экс-супруга на порог, так как он был пьян.

Между ними вспыхнула ссора, и разозленный мужчина пустил в ход кулаки.

Теперь на агрессора, отцовские чувства которого пробудились под влиянием алкоголя, возбуждено уголовное дело.