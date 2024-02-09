Житель Бековского района забил приятеля бидоном

09.02.2024 | 08:51

52-летний житель Бековского района обвиняется в смерти своего знакомого. Преступление, по данным следствия, совершено 2 февраля.

В тот вечер в поселке Советском Бековского района мужчина распивал спиртное в компании друга и родственника. Во время застолья между ним и его 51-летним приятелем разгорелась ссора, которая перешла в драку.

Старший из оппонентов избил младшего кулаками, а затем схватил металлический бидон и начал наносить им удары по голове и телу собутыльника. От травм груди и живота тот скончался на месте.

Агрессора задержали и поместили под стражу. Свою вину он признал.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и ведется закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.