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Криминал

Житель Бековского района забил приятеля бидоном

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52-летний житель Бековского района обвиняется в смерти своего знакомого. Преступление, по данным следствия, совершено 2 февраля.

В тот вечер в поселке Советском Бековского района мужчина распивал спиртное в компании друга и родственника. Во время застолья между ним и его 51-летним приятелем разгорелась ссора, которая перешла в драку.

Старший из оппонентов избил младшего кулаками, а затем схватил металлический бидон и начал наносить им удары по голове и телу собутыльника. От травм груди и живота тот скончался на месте.

Агрессора задержали и поместили под стражу. Свою вину он признал.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и ведется закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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