В Пензе немолодая пара делала тайники с героином

08.02.2024 | 10:44

53-летний житель Пензы и его 46-летняя гражданская жена обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере. Всего за парой числится 27 криминальных эпизодов.

И мужчина, и женщина ранее были судимы за незаконный оборот запрещенных средств и употребляют наркотики. По версии следствия, весной 2023 года сожители через интернет нашли очередных «работодателей» и приступили к делу.

Утром 11 мая они прибыли в дачное товарищество «Березка» в Октябрьском районе Пензы и по координатам отыскали сигаретную пачку, в которой находилось 32 свертка с героином массой не менее 31,64 г.

Содержимое пачки они перевезли в другое товарищество, СНТ имени Мичурина завода ВЭМ, поделили между собой и направились делать розничные закладки, фотографировать их и определять географические координаты. Мужчина успел оборудовать 14 тайников с героином, а женщина - 12.

Однако отправить сведения руководителям наркодилеры уже не успели - их задержали правоохранители.

При личном обыске и осмотре автомобиля у криминальной пары был изъят остаток героина, а также телефоны с фотографиями тайников.

«Вину обвиняемые признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.