Пензячка купила в ломбарде телефон и превратилась в шантажистку

08.02.2024 | 08:32

18-летняя жительница Сердобского района стала жертвой шантажа. От девушки потребовали 10 тысяч рублей за то, чтобы ее интимные фото не стали достоянием широкой общественности.

Жертва вымогательства отказалась платить и обратилась в полицию. Стражи порядка установили подозреваемую - ей оказалась 29-летняя пензячка.

«Злоумышленница рассказала, что приобрела мобильный телефон в ломбарде. На телефон она скачала приложение социальной сети и при авторизации попала на страницу неизвестного ей молодого человека. Там она обнаружила переписку с девушкой, а также фотографии интимного содержания. Тогда у нее и возник умысел совершить преступление», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Шантажистка связалась с девушкой в соцсети и стала требовать деньги за нераспространение снимков, однако потерпела фиаско.

На пензячку, пожелавшую обогатиться криминальным способом, возбудили уголовное дело за вымогательство. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.