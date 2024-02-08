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Криминал

Пензячка купила в ломбарде телефон и превратилась в шантажистку

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18-летняя жительница Сердобского района стала жертвой шантажа. От девушки потребовали 10 тысяч рублей за то, чтобы ее интимные фото не стали достоянием широкой общественности.

Жертва вымогательства отказалась платить и обратилась в полицию. Стражи порядка установили подозреваемую - ей оказалась 29-летняя пензячка.

«Злоумышленница рассказала, что приобрела мобильный телефон в ломбарде. На телефон она скачала приложение социальной сети и при авторизации попала на страницу неизвестного ей молодого человека. Там она обнаружила переписку с девушкой, а также фотографии интимного содержания. Тогда у нее и возник умысел совершить преступление», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Шантажистка связалась с девушкой в соцсети и стала требовать деньги за нераспространение снимков, однако потерпела фиаско.

На пензячку, пожелавшую обогатиться криминальным способом, возбудили уголовное дело за вымогательство. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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