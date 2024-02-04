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Криминал

Пензячка отдала более 8 млн рублей после двух звонков

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Жители региона продолжают верить звонкам о том, что на их имя посторонние пытаются оформить кредит, и теряют сбережения. Так, на эту уловку попалась 58-летняя женщина из Пензы.

Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники хотят оформить кредит на нее. Как обычно, чтобы остановить их, нужно было перевести деньги на «безопасный счет».

Пензячка поверила «правоохранителю» и согласилась выполнить все инструкции.

Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, назвавшийся сотрудником банка. Он дал указания, куда отправить деньги, и горожанка перевела 5 млн рублей сбережений.

«После этого она оформила несколько кредитов на сумму более 3 млн рублей и перечислила их на предоставленные банковские счета», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по области.

Получив деньги, аферисты исчезли, а женщина поняла, что потеряла все и оказалась в долгах. Она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Причастным к преступлению лицам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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