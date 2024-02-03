Найденный кошелек обернулся для жительницы Тамалы уголовным делом

03.02.2024 | 10:06

Жительница Тамалы стала фигуранткой уголовного дела, после того как потратила деньги из чужого кошелька.

Портмоне с 16 тысячами рублей выпало из рюкзака 33-летней женщины, когда она шла на работу. Обнаружив это, она стала искать пропажу, идя обратно по маршруту, но безуспешно.

Хозяйка кошелька обратилась в полицию. Как оказалось, на улице Советской кошелек подобрала 45-летняя жительница райцентра. Обрадовавшись находке, она успела потратить почти 7 тысяч рублей на продукты и спиртное.

Остатки денег полицейские изъяли, а на сельчанку, потратившую чужие средства, возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

«Если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон, кошелек или банковскую карту, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, которые окажут содействие для возврата имущества законному владельцу. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.