71-летнего камешкирца осудили за убийство кабанихи

02.02.2024 | 17:51

71-летнего жителя Камешкирского района осудили за незаконную охоту. Добычей стала самка кабана.

18 февраля 2022 года сельчанин приехал на снегоходе к охотничьему угодью «Родник» в Камешкирско-Лопатинском лесничестве. У места кормления он нашел задушенного в петле кабана и рядом - самку. Последнюю он тут же убил выстрелом из ружья, хотя разрешения на добычу не имел.

Браконьер погрузил туши в сани и поехал домой, но по дороге встретил полицейских.

19 февраля в его доме провели обыск. У мужчины нашли 340 винтовочных патронов, которые он незаконно хранил с 2016 года, а позже - еще более 30 патронов и нарезной ствол.

Мужчину обвинили в незаконном хранении основных частей и боеприпасов к огнестрельному оружию и незаконной охоте. Лопатинский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы и обязал возместить минлесхозу ущерб в размере 240 тысяч рублей. Снегоход и ружье у сельчанина конфисковали и обратили в доход государства.

«Апелляционная жалоба защитника осужденного судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.