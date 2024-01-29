Бессоновец оплатил покупки найденной картой пенсионерки

29.01.2024 | 10:53

Ранее судимому 35-летнему бессоновцу придется ответить еще за два преступления. Он воспользовался картой 64-летней пензячки, а затем обокрал магазин.

Пенсионерка и сотрудник службы безопасности торговой точки написали заявления в полицию. С карты первой исчезло более 6 тысяч рублей, второй недосчитался товара на сумму около 4 тысяч.

Полицейским удалось отыскать вора. Он во всем признался.

«Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что нашел банковскую карту недалеко от терминала, после чего забрал себе и произвел ей несколько оплат», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

На следующий день он украл продукты и бытовую химию из магазина.

Бессоновец раскаялся. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Возбуждены уголовные дела. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - отметила Юлия Мартышкова.