Бессоновец оплатил покупки найденной картой пенсионерки

Ранее судимому 35-летнему бессоновцу придется ответить еще за два преступления. Он воспользовался картой 64-летней пензячки, а затем обокрал магазин.
Пенсионерка и сотрудник службы безопасности торговой точки написали заявления в полицию. С карты первой исчезло более 6 тысяч рублей, второй недосчитался товара на сумму около 4 тысяч.
Полицейским удалось отыскать вора. Он во всем признался.
«Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что нашел банковскую карту недалеко от терминала, после чего забрал себе и произвел ей несколько оплат», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.
На следующий день он украл продукты и бытовую химию из магазина.
Бессоновец раскаялся. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Возбуждены уголовные дела. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - отметила Юлия Мартышкова.
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