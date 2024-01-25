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Криминал

14-летняя уроженка Пензенской области забеременела от мужа бабушки

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14-летняя девочка, вместе с семьей переехавшая в 2020 году из Пензенской области в Москву, со дня на день должна стать матерью. В отцовстве подозревается муж бабушки школьницы.

Как пишет «МК», ЧП произошло в Новой Москве. Мать ученицы рассказала о случившемся педагогам в ее школе, а те подали заявление в полицию. Оказалось, что семья девочки (она сама, младшие брат и сестра, а также ее мать и бабушка) родом из Пензенской области, но с 2020 года живет в столичном регионе, в съемной квартире.

«Под подозрение в склонении девочки к половому акту попал муж ее бабушки. 63-летний мужчина задержан, в отношении него проводится проверка», - сообщает издание.

В Telegram-канале «Столичный СК» дается официальная информация о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

«В рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз», - говорится в сообщении.

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Источник — фото pixabay.com
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