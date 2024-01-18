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Криминал

В Пензе мужчина обокрал магазин спорттоваров

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В Пензе мужчина похитил вещи из магазина спорттоваров и попал на камеры видеонаблюдения. За это он может лишиться свободы.

С заявлением о краже в полицию обратился директор магазина.

В Пензе мужчина обокрал магазин спорттоваров

«Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Бессоновского района 1990 года рождения», - сообщила дознаватель отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

В Пензе мужчина обокрал магазин спорттоваров

Во время допроса злоумышленник во всем признался и рассказал, что в торговом зале выбрал вещи, зашел в примерочную, снял противокражные датчики, а потом сложил товар в рюкзак и покинул магазин.

Затем он продал вынесенное незнакомцу в Пензе за 3 тысячи рублей, а деньги потратил.

В Пензе мужчина обокрал магазин спорттоваров

Возбуждено уголовное дело. Бессоновцу грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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