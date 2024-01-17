В Кузнецком районе мужчина обокрал церковь на полмиллиона

17.01.2024 | 16:45

В Кузнецком районе перед судом предстал 44-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Его обвинили в краже церковного имущества на более чем полмиллиона рублей.

Согласно материалам дела, около 22:00 18 января прошлого года мужчина забрался в церковь Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово. Чтобы попасть внутрь, он сначала отогнул монтировкой металлическую решетку, затем с помощью силовой отвертки выломал створку пластикового окна.

В помещении внимание злоумышленника привлек образ Божией матери «Скоропослушница», который считается чудотворным. Икона стояла в напольном киоте. Под стеклом мужчина заметил золотые и серебряные изделия, развешанные на двух горизонтальных металлических цепочках.

«Разбив отверткой стекло с края иконы, подсудимый просунул руку в образовавшееся в стекле отверстие и совершил кражу данных ювелирных изделий. После чего он собрал свои инструменты в пакет и выбрался из церкви тем же путем», - рассказали в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Стоимость ущерба церкви оценили в 556 254 рубля.

Свою вину злоумышленник признал частично. Он не согласился с указанной суммой.

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее уже совершал подобное преступление. Церковного вора приговорили к трем с половиной годам в колонии строгого режима.

Кроме того, мужчину обязали возместить в полном объеме причиненный церкви ущерб.