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Криминал

Девушка избила пенсионера табуретом за назойливое внимание

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64-летний житель Тамалинского района не предполагал, что флирт с молодой особой будет стоить ему здоровья.

22-летняя девушка со своим другом приехала к пенсионеру в гости. Он накрыл на стол, и все трое сели выпивать.

Вскоре хозяин начал оказывать гостье знаки внимания. Ей это категорически не понравилось, и она сделала ему несколько предупреждений. Однако это не остановило пожилого мужчину, и он продолжал назойливые ухаживания.

Тогда гостья перешла от слов к активным действиям - схватила табурет и ударила им владельца жилья.

Сельчанин, получивший телесные повреждения, обратился в полицию. По факту умышленного нанесения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Девушка дала признательные показания, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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