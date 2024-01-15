В Иссе безработного алиментщика отправили в колонию

15.01.2024 | 20:12

В Иссе 52-летнего мужчину отправили в исправительную колонию за долги по алиментам. Он оставил без денег 17-летнюю дочь и 16-летнего сына.

Сельчанин был лишен родительских прав в отношении детей в 2021 году, но это не освободило его от уплаты алиментов. Долг мужчины составил более 750 000 рублей.

Сначала его привлекли к административной ответственности, но ничего не изменилось, устраиваться на работу мужчина не стал.

В 2022 году на него завели уголовное дело. Суд назначил сельчанину наказание в виде исправительных работ, а затем, так как тот уклонился от их отбывания, отправил его на 1 месяц 26 дней в колонию-поселение.

Вернувшись из места лишения свободы, иссинец так и не встал на путь исправления и снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его приговорили к 5 месяцам колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда, сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Сельчанин обжаловал приговор и, не оспаривая фактов, попросил смягчить наказание. Однако областной суд оставил его без изменения.