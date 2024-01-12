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Криминал

Пензенцу грозит большой срок за 22 свертка с метадоном

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В Пензе полицейские задержали 34-летнего мужчину с метадоном. Он пытался сбыть наркотик на территории города.

Жителя областного центра перехватили на перегоне Пенза-I - Арбеково. У него в куртке нашли 11 свертков с запрещенным веществом.

«Установлено, что ранее на территории Октябрьского района города мужчина оборудовал тайники с аналогичным наркотическим средством. Во время осмотра места происшествия в металлической распределительной коробке, воротах и постройках оперативники обнаружили и изъяли 8 закладок», - рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Еще 3 свертка полицейские нашли в доме у пензенца. Общая масса метадона составила около 9 граммов.

Возбуждено уголовные дела. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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