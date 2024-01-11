В Пензе водитель пошел на кражу, чтобы заправить машину

11.01.2024 | 09:58

В Пензе 44-летний житель Липецка обокрал магазин, чтобы заправить машину. Он похитил бытовую химию более чем на 4 000 рублей, но не учел, что в торговом зале установлены камеры видеонаблюдения.

На записи запечатлено, как мужчина кладет товар с полки в пакет и уходит.

Заметив пропажу, 31-летний менеджер по безопасности магазина обратился в полицию.

Подозреваемого нашли. Он рассказал, что ехал из Оренбурга и остановился в Пензе, потому что в машине закончился бензин. Тогда водитель решил похитить товар и продать, чтобы заправиться и продолжить путь.

«Подозреваемый признал вину и раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Мария Александрова.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.