В Тамале осудили мужчину, отпугивавшего животных от дома

62-летний житель села Липовка Тамалинского района осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Бездымный порох лежал в его надворной постройке не один десяток лет. В июле 2023 года правоохранители при обыске нашли 107,6 г этого взрывчатого вещества, 137,5 г смеси пороха, 13 охотничьих патронов, изготовленных самодельным способом, и однозарядный пистолет.
При этом необходимой лицензии у сельчанина не было.
«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что пользовался оружием для отпугивания диких животных от его домовладения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Районный суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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