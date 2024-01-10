В Тамале осудили мужчину, отпугивавшего животных от дома

10.01.2024 | 10:35

62-летний житель села Липовка Тамалинского района осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Бездымный порох лежал в его надворной постройке не один десяток лет. В июле 2023 года правоохранители при обыске нашли 107,6 г этого взрывчатого вещества, 137,5 г смеси пороха, 13 охотничьих патронов, изготовленных самодельным способом, и однозарядный пистолет.

При этом необходимой лицензии у сельчанина не было.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что пользовался оружием для отпугивания диких животных от его домовладения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Районный суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.