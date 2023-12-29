Пензенец может лишиться свободы из-за пяти банок кофе

35-летний пензенец украл 5 банок кофе из магазина, но не учел, что попадет на записи камер видеонаблюдения. Теперь он может лишиться свободы.
На кадрах видно, как мужчина кладет банки кофе в продуктовую корзину, а затем с полным рюкзаком выходит из магазина.
После визита пензенца сотрудники торговой точки недосчитались товара более чем на 5 000 рублей и обратились в полицию.
После просмотра записей подозреваемого нашли и задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим.
Пензенец во всем сознался и рассказал, что продал кофе незнакомцу, а деньги потратил.
«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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