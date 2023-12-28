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Криминал

Нижнеломовец в поисках любимой написал на нее ложный донос

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37-летний житель Нижнеломовского района задумал отыскать любимую женщину, исчезнувшую из его поля зрения.

Для этого он решил привлечь профессиональных сыщиков и написал заявление о том, что сожительница украла у него почти 400 000 рублей. Однако полиция быстро установила, что донос является ложным. Заявитель признался, что таких денег у него не было.

Как оказалось, мужчина поссорился со второй половинкой, приревновав ее к другому. После конфликта 43-летняя женщина ушла из его квартиры и стала скрываться.

«Сообщив стражам порядка о краже крупной суммы, подозреваемый таким образом планировал установить местонахождение своей возлюбленной», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На ревнивца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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