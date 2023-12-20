Пензячка изрешетила мужчину при выяснении отношений

31-летнюю пензячку обвиняют в покушении на убийство 26-летнего знакомого.
Все случилось 4 августа этого года в квартире в 5-м Виноградном проезде. По версии следствия, женщина и пьяный мужчина поругались при выяснении отношений.
«В процессе ссоры она схватила нож и нанесла им несколько ударов в область грудной клетки, спины и головы потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Спасаясь, молодой мужчина сумел укрыться в соседней квартире. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив.
Злоумышленницу ждет суд. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
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