Пензячка изрешетила мужчину при выяснении отношений

20.12.2023 | 11:26

31-летнюю пензячку обвиняют в покушении на убийство 26-летнего знакомого.

Все случилось 4 августа этого года в квартире в 5-м Виноградном проезде. По версии следствия, женщина и пьяный мужчина поругались при выяснении отношений.

«В процессе ссоры она схватила нож и нанесла им несколько ударов в область грудной клетки, спины и головы потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Спасаясь, молодой мужчина сумел укрыться в соседней квартире. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив.

Злоумышленницу ждет суд. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.