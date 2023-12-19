Пензенец хотел выпустить воздушный шарик и попал под следствие

19.12.2023 | 09:11

В Пензе на улице Измайлова полицейские заметили 21-летнего горожанина, который держал в руке воздушный шарик зеленого цвета. При виде стражей правопорядка молодой человек поспешил избавиться от него.

Это показалось подозрительным, и патруль задержал пензенца.

«В ходе осмотра полицейские обнаружили внутри шарика неизвестное вещество, которое было направлено для проведения экспертизы», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Исследование показало, что в шарике молодой мужчина спрятал N-метилэфедрон массой 0,27 грамма.

Подозреваемый во всем сознался и рассказал, что наркотик купил у незнакомца через мессенджер.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.