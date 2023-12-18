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Криминал

Забывчивый пензенец оставил на скамейке украденный термометр

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В одной из пензенских больниц произошла кража бесконтактного инфракрасного термометра. Об этом в полицию заявила медсестра.

Участковые уполномоченные быстро установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Пензы, ранее судимый.

«Злоумышленник рассказал, что находился в фойе приемного отделения, где заметил оставленный без присмотра термометр. Он взял его и вышел из больницы», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Прибор стоимостью порядка 5 000 рублей в медицинское учреждение так и не вернулся: забывчивый похититель оставил его на скамейке.

Тем не менее за кражу ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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