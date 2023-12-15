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Криминал

Пензенец отказался от интим-услуг и стал жертвой вымогательства

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32-летний одинокий пензенец решил разнообразить свой вечер визитом жрицы любви, но был обманут на 18 000 рублей.

Пензенец отказался от интим-услуг и стал жертвой вымогательства

«Пройдя просторы интернета, на сайте интим-услуг нашел объявление. Позвонил по номеру поинтересоваться о цене, но в цене не сошелся, в итоге положил трубку», - рассказал горожанин.

Затем с мужчиной связался незнакомец. Он заявил, что после звонка пензенца их сайт сломался и работа нарушилась, поэтому нужно заплатить.

«Либо я перевожу сумму на счет, либо мне угрожают физической расправой. Я сначала не понял, как это могло произойти, но боялся и перевел деньги», - объяснил мужчина.

Позже он осознал, что его обманули, и пошел в полицию.

Пензенец отказался от интим-услуг и стал жертвой вымогательства

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе Юлия Тимонина.

Пензенец отказался от интим-услуг и стал жертвой вымогательства

Преступников ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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