Пачелмец не дал приятелю гитару и получил смертельную травму

13.12.2023 | 13:43

В Пачелме дружеские посиделки закончились для одного участника смертью, для другого - скамьей подсудимых.

Инцидент произошел в начале марта 2022 года. В преддверии Международного женского дня в одном из домов собралась компания. Все были уже достаточно навеселе, когда один из гостей потребовал у приятеля принести гитару.

Тот не выполнил приказ, и жаждущий песен в сопровождении музыкального инструмента обиделся. В порыве эмоций он несколько раз ударил друга по голове и шее. 38-летнего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, от которой он умер в больнице.

11 декабря суд вынес виновнику смерти жителя райцентра приговор. 34-летний отец несовершеннолетней дочери на 8 лет отправится в колонию строгого режима. Кроме того, в пользу сына погибшего с него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.