Сетевое издание|18+|Пятница|8 дек 2023|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Лунинском районе бродяга убил собутыльника осколком зеркала

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Лунинском районе бродягу осудили за убийство собутыльника в драке.

6 июля этого года мужчины вместе выпивали в доме будущей жертвы. Во время застольной беседы они поссорились и в ход пошли кулаки. В какой-то момент гость ударил хозяина по лицу, потом схватил кусок разбившегося зеркала и стал бить им соперника по груди, голове, шее.

От полученных травм потерпевший скончался 15 августа.

Злоумышленника задержали 7 июля за распитие спиртного в общественном месте. Спустя несколько дней удалось установить его причастность к еще одному преступлению.

В отношении бродяги возбудили уголовное дело по факту убийства человека, но свою вину он признал лишь частично, заявив, что не имел умысла лишать приятеля жизни.

По его словам, он лишь хотел защититься: после первого удара по лицу хозяин дома якобы вскочил и стал замахиваться на гостя. Тот выбежал в коридор и там нашел осколки зеркала. Бродяга выпустил острый фрагмент из рук только тогда, когда понял, что лежащий на полу собутыльник уже не окажет сопротивления. После этого злодей ушел.

«При исследовании доказательств не установлено признаков того, что осужденный совершил убийство в состоянии необходимой обороны либо при превышении пределов необходимой обороны», - пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.

В итоге бродягу приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте