В Лунинском районе бродяга убил собутыльника осколком зеркала

08.12.2023 | 16:38

В Лунинском районе бродягу осудили за убийство собутыльника в драке.

6 июля этого года мужчины вместе выпивали в доме будущей жертвы. Во время застольной беседы они поссорились и в ход пошли кулаки. В какой-то момент гость ударил хозяина по лицу, потом схватил кусок разбившегося зеркала и стал бить им соперника по груди, голове, шее.

От полученных травм потерпевший скончался 15 августа.

Злоумышленника задержали 7 июля за распитие спиртного в общественном месте. Спустя несколько дней удалось установить его причастность к еще одному преступлению.

В отношении бродяги возбудили уголовное дело по факту убийства человека, но свою вину он признал лишь частично, заявив, что не имел умысла лишать приятеля жизни.

По его словам, он лишь хотел защититься: после первого удара по лицу хозяин дома якобы вскочил и стал замахиваться на гостя. Тот выбежал в коридор и там нашел осколки зеркала. Бродяга выпустил острый фрагмент из рук только тогда, когда понял, что лежащий на полу собутыльник уже не окажет сопротивления. После этого злодей ушел.

«При исследовании доказательств не установлено признаков того, что осужденный совершил убийство в состоянии необходимой обороны либо при превышении пределов необходимой обороны», - пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.

В итоге бродягу приговорили к 9 годам колонии строгого режима.