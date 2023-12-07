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Криминал

В Пензе 15-летний подросток стал соучастником разбоя

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В одном из самых посещаемых мест Пензы - на набережной Суры - нетрезвый мужчина стал жертвой разбойников. Преступление произошло в ночь на 5 июня.

20-летний парень и его 15-летний приятель решили, что перед ними легкая добыча. Они потребовали от незнакомца перевести через мобильный банк деньги с его банковского счета.

Мужчина попытался убежать, но парни догнали его и отобрали телефон. Подросток разблокировал аппарат и в два приема перевел более 15 тысяч рублей на счет ничего не подозревавшей родственницы.

После этого приятели скрылись, но уйти от возмездия им не удалось.

«Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму соучастнику - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Молодые разбойники признали вину и возместили ущерб. Приговор пока не вступил в силу.

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Источник — фото pixabay.com
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