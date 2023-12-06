На улице Бекешской в Пензе пытались убить 56-летнего мужчину

35-летнего жителя Пензы арестовали за покушение на убийство. Мужчина на улице Бекешской ударил ножом в шею своего 56-летнего приятеля.
Это случилось утром 3 декабря. Мужчины вместе распивали спиртное в квартире младшего. Когда хозяину захотелось, чтобы гость ушел, он вывел его в подъезд и предложил разойтись. Тут между ними случился конфликт, переросший в драку.
В процессе выяснения отношений хозяин жилища ударил приятеля ножом, после чего скрылся.
«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен обвиняемым до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
«По делу назначен ряд судебных экспертиз», - добавила Татьяна Махницкая.
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