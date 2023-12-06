На улице Бекешской в Пензе пытались убить 56-летнего мужчину

06.12.2023 | 09:29

35-летнего жителя Пензы арестовали за покушение на убийство. Мужчина на улице Бекешской ударил ножом в шею своего 56-летнего приятеля.

Это случилось утром 3 декабря. Мужчины вместе распивали спиртное в квартире младшего. Когда хозяину захотелось, чтобы гость ушел, он вывел его в подъезд и предложил разойтись. Тут между ними случился конфликт, переросший в драку.

В процессе выяснения отношений хозяин жилища ударил приятеля ножом, после чего скрылся.

​

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен обвиняемым до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

​

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

​

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», - добавила Татьяна Махницкая.