Житель Чаадаевки ответит за кражу кастрюль у соседей

01.12.2023 | 20:21

34-летнего жителя Чаадаевки ждет суд за кражи. Он обворовывал односельчан.

Первое преступление мужчина совершил 1 сентября. Разбив окно в постройке на соседской даче, он залез внутрь и вытащил садовую тачку, бак и два чугуна. Похищенное он сдал в пункт приема металла.

10 сентября житель Чаадаевки снова оправился на промысел. В этот раз он сломал запор на входной двери чужого дачного дома и вынес оттуда две алюминиевые кастрюли и флягу. Их он впоследствии также сдал.

Всего мужчина причинил соседям ущерб более чем на 3 500 рублей.

«Благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленник был установлен, часть похищенного имущества возвращена потерпевшим», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Сельчанин во всем признался и раскаялся. Уголовное дело направлено суд.