Житель Чаадаевки ответит за кражу кастрюль у соседей

34-летнего жителя Чаадаевки ждет суд за кражи. Он обворовывал односельчан.
Первое преступление мужчина совершил 1 сентября. Разбив окно в постройке на соседской даче, он залез внутрь и вытащил садовую тачку, бак и два чугуна. Похищенное он сдал в пункт приема металла.
10 сентября житель Чаадаевки снова оправился на промысел. В этот раз он сломал запор на входной двери чужого дачного дома и вынес оттуда две алюминиевые кастрюли и флягу. Их он впоследствии также сдал.
Всего мужчина причинил соседям ущерб более чем на 3 500 рублей.
«Благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленник был установлен, часть похищенного имущества возвращена потерпевшим», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Сельчанин во всем признался и раскаялся. Уголовное дело направлено суд.
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