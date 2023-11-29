В Наровчатском районе неудавшийся насильник потерял трусы

Суд признал 43-летнего жителя Наровчатского района виновным в попытке изнасилования. Довести свой замысел до конца он не успел, так как появился муж жертвы. Преступник сбежал, не успев надеть трусы.
Это случилось 18 мая. Мужчина отбывал наказание в уголовно-исправительном центре и самовольно уехал в родное село. Его сразу объявили в федеральный розыск.
Вечером того же дня он явился к знакомым, чтобы купить спиртное, и увидел спавшую на кровати хозяйку дома.
«Он решил вступить с ней в половую связь, подумав, что скоро его отправят отбывать неотбытое наказание и связи с женщиной у него долго не будет», - пояснили мотивы преступника в Наровчатском районном суде.
Жертва стала активно сопротивляться. Кроме того, напавшему не удавалось снять с нее штаны из-за туго затянувшегося шнурка на поясе.
В этот момент в дом вошел вернувшийся с рыбалки муж хозяйки. Преступник поспешно оделся и скрылся через заднюю дверь. Он так сильно торопился, что оставил на полу трусы.
«Свою вину на суде мужчина не признал, хотя ранее в показаниях, данных во время следствия, подробно излагал обстоятельства совершения преступления», - уточнили в суде.
Сельчанина признали виновным и с учетом всех обстоятельств отправили его на 3 года и 1 месяц в колонию особого режима.
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