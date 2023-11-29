В Наровчатском районе неудавшийся насильник потерял трусы

29.11.2023 | 16:55

Суд признал 43-летнего жителя Наровчатского района виновным в попытке изнасилования. Довести свой замысел до конца он не успел, так как появился муж жертвы. Преступник сбежал, не успев надеть трусы.

Это случилось 18 мая. Мужчина отбывал наказание в уголовно-исправительном центре и самовольно уехал в родное село. Его сразу объявили в федеральный розыск.

Вечером того же дня он явился к знакомым, чтобы купить спиртное, и увидел спавшую на кровати хозяйку дома.

«Он решил вступить с ней в половую связь, подумав, что скоро его отправят отбывать неотбытое наказание и связи с женщиной у него долго не будет», - пояснили мотивы преступника в Наровчатском районном суде.

Жертва стала активно сопротивляться. Кроме того, напавшему не удавалось снять с нее штаны из-за туго затянувшегося шнурка на поясе.

В этот момент в дом вошел вернувшийся с рыбалки муж хозяйки. Преступник поспешно оделся и скрылся через заднюю дверь. Он так сильно торопился, что оставил на полу трусы.

«Свою вину на суде мужчина не признал, хотя ранее в показаниях, данных во время следствия, подробно излагал обстоятельства совершения преступления», - уточнили в суде.

Сельчанина признали виновным и с учетом всех обстоятельств отправили его на 3 года и 1 месяц в колонию особого режима.