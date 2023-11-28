Двое никольчан, желая наказать обидчика, отыгрались на его отце

28.11.2023 | 20:25

В Никольске осудили двоих местных жителей 26 и 38 лет, которые забрались в чужой дом, избили хозяев и разбили их машину.

Вечером 21 марта этого года мужчины вместе выпивали. Опьянев, младший из них вспомнил о конфликте с другим никольчанином и предложил отправиться на разборки.

Им открыл престарелый отец обидчика. Он сказал, что сына дома нет, и, отказавшись впускать непрошеных гостей, захлопнул дверь. Злоумышленникам это не понравилось, они повредили ногами замок и вошли.

Старший прямо в сенях напал на престарелого хозяина дома: стал бить его молотком по голове, кулаками по лицу и телу. Здоровью мужчины в итоге был нанесен тяжкий вред.

«В этот момент в дом прибежал услышавший шум сын хозяина, находившийся в гостях у соседки. Между ним и младшим злоумышленником завязалась драка, к которой присоединился второй нападавший. Сыну хозяина дома причинили телесные повреждения, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уходя, младший из агрессоров выместил злобу и на автомобиле, стоявшем около дома: он несколько раз ударил по машине молотком. Причиненный ущерб оценен более чем в 20 000 рублей.

«Суд назначил одному из злоумышленников наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет ограничения свободы, а его неоднократно судимому товарищу - в виде 4 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Второй осужденный был взят под стражу в зале суда», - добавила Светлана Артамонова.