Пензенец ответил за кровавую расправу с возлюбленным жены

27.11.2023 | 21:29

26-летний житель Пензы предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. Молодой горожанин хотел расправиться с мужчиной, к которому ушла его супруга.

Согласно материалам дела, утром 9 апреля нетрезвый пензенец отправился в квартиру на улицу Бекешскую, чтобы навестить жену и детей. Дверь ему открыл новый возлюбленный супруги.

«На почве ревности и личных неприязненных отношений с ним гость вооружился принесенным ножом, подошел сзади к стоявшему и курившему у окна сопернику и молча нанес ему удар в область шеи», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После этого агрессор набросился на соперника и принялся душить его руками и еще два раза ударил его ножом в голову.

Раненый оказал сопротивление. Кроме того, расправе помешала супруга злоумышленника.

Свою вину пензенец признал частично. Он пояснил, что не думал убивать соперника, а избил мужчину потому, что тот якобы аморально обращался с его детьми.

Моральный вред пострадавшему горожанин полностью возместил.

Агрессора приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание пензенец счел слишком суровым и подал апелляцию. Однако решение суда оставили без изменения, а жалобу без удовлетворения.