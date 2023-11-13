Жителя Башмаковского района наказали за хранение пороха

13.11.2023 | 20:49

В Башмаковском районе местного жителя наказали за незаконное хранение взрывчатых веществ.

В период с 11 декабря 2022 года по 14 сентября 2023-го мужчина хранил у себя дома 327,3 грамма бездымного пластинчатого пороха и 95,5 грамма бездымного цилиндрического пороха. Все было пригодно для использования.

Сельчанин пояснил, что после истечения срока действия разрешения на хранение охотничьего оружия он продал его, а патроны и порох оставил у себя в тайнике, так как был уверен, что снова получит разрешение.

Однако до прихода полицейских этого так и не произошло.

Мужчину признали виновным по статье УК РФ и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.