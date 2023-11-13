Жителя Башмаковского района наказали за хранение пороха

В Башмаковском районе местного жителя наказали за незаконное хранение взрывчатых веществ.
В период с 11 декабря 2022 года по 14 сентября 2023-го мужчина хранил у себя дома 327,3 грамма бездымного пластинчатого пороха и 95,5 грамма бездымного цилиндрического пороха. Все было пригодно для использования.
Сельчанин пояснил, что после истечения срока действия разрешения на хранение охотничьего оружия он продал его, а патроны и порох оставил у себя в тайнике, так как был уверен, что снова получит разрешение.
Однако до прихода полицейских этого так и не произошло.
Мужчину признали виновным по статье УК РФ и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.
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