Беременная пензячка объяснила кражу виски

09.11.2023 | 13:31

В Пензе магазин потерял более 4 000 рублей после визита беременной посетительницы. Та не расплатилась за взятый с полки товар.

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая магазина. Она сообщила правоохранителям, что пропали две бутылки виски.

«Все происходящее попало в обзор камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли данные видеозаписи. При просмотре было видно, как гражданка берет с прилавка две бутылки виски и складывает их под одежду, после чего покидает помещение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 24-летняя жительница Пензы, которую уже привлекали к уголовной ответственности. Женщину доставили в отдел полиции.

Она призналась в содеянном и пояснила, что беременна и находится в тяжелом финансовом положении. Похищенный алкоголь она хотела продать, что и сделала. Вырученные деньги использовала на необходимые нужды.

В отношении молодой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.