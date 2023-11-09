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Криминал

Беременная пензячка объяснила кражу виски

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В Пензе магазин потерял более 4 000 рублей после визита беременной посетительницы. Та не расплатилась за взятый с полки товар.

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая магазина. Она сообщила правоохранителям, что пропали две бутылки виски.

«Все происходящее попало в обзор камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли данные видеозаписи. При просмотре было видно, как гражданка берет с прилавка две бутылки виски и складывает их под одежду, после чего покидает помещение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 24-летняя жительница Пензы, которую уже привлекали к уголовной ответственности. Женщину доставили в отдел полиции.

Она призналась в содеянном и пояснила, что беременна и находится в тяжелом финансовом положении. Похищенный алкоголь она хотела продать, что и сделала. Вырученные деньги использовала на необходимые нужды.

В отношении молодой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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