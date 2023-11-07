У жительницы Лопатинского района украли и забили лошадь

07.11.2023 | 10:28

Жительница села Дубровского Лопатинского района лишилась лошади: животное украли с поля около ее дома и забили на мясо.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Нанесенный ей ущерб оценили в 80 000 рублей.

Выехавшая в поле оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев и выяснила, кто похититель. Им оказался 46-летний житель села Усть-Уза Шемышейского района. Мужчину задержали и доставили в отдел.

Оказалось, что злоумышленник не раз проезжал мимо Дубровского и приметил кобылу. В Усть-Узе он рассказал товарищам, что купил лошадь, и попросил помочь перевезти ее. Они приехали в Дубровское на автомобиле ГАЗ, подождали, когда приятель приведет «купленную» кобылу, и доставили ее до его дома. Там злоумышленник забил животное на мясо.

В полиции подозреваемый не отрицал вину. На сельчанина возбудили уголовное дело, ему грозит срок до 6 лет. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД России по Пензенской области.