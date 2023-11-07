В Пензе бывшего судебного пристава наказали за помощь должнику

07.11.2023 | 10:37

32-летнюю пензячку, работавшую судебным приставом, наказали за служебный подлог. Она помогла знакомому сохранить имущество.

История началась в 2021-м. Женщина трудилась в качестве судебного пристава-исполнителя одного из районов города, когда на ее знакомого возбудили производство за долги по алиментам и кредитам. Сумма превысила 5,8 млн рублей.

Горожанка стала помогать мужчине.

«В период с декабря 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемая совершила служебный подлог», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пристав-исполнитель вносила ложные сведения в документы, составляла акты о том, что у должника ничего нет и поэтому взыскание невозможно.

«В квартире по месту проживания должника на момент составления актов имелось имущество стоимостью около 50 000 рублей, на которое возможно было наложить арест», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Осенью 2022 года горожанка закрыла исполнительное производство. За это мужчина должен был устроить другого знакомого пензячки на работу.

Когда обман раскрылся, на женщину завели уголовное дело. Она признала вину частично и заявила, что у нее не было преступного умысла.

Суд вынес приговор: бывшей сотруднице УФССП назначили штраф в 50 000 рублей и на полгода лишили ее права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.