В Наровчате экс-бухгалтер школы пошла на второе преступление

03.11.2023 | 13:19

В пятницу, 3 ноября, в Наровчате осудили 43-летнюю местную жительницу, которая оформила кредит на бывшую свекровь без ее ведома.

«Мобильный банк» пожилой женщины был привязан к номеру телефона экс-невестки. В августе злоумышленница решила воспользоваться этим: она оформила на свекровь заем в размере 468 000 рублей и, получив сумму, перевела ее на свой счет, а потом потратила.

Обман вскрылся, когда пришло время платить по кредиту. Сотрудники банка связались с заемщицей и поинтересовались, почему та не вносит деньги.

Сельчанка признала свою вину. Оказалось, что она пошла на преступление во время испытательного срока в рамках приговора за мошенничество, которое совершила, будучи школьным бухгалтером. Тогда она присвоила почти миллион рублей.

«Условное осуждение было отменено, и окончательно (с учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимой, тяжести совершенного преступления) суд назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.