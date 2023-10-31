14-летний кузнечанин обокрал собственную мать

31.10.2023 | 08:46

В Кузнецке 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируют кражу денег с банковской карты.

По данным следствия, 22 октября юный житель улицы Зеленой был дома вместе с матерью. Он воспользовался тем, что женщина оставила свой мобильный телефон без присмотра.

Подросток без разрешения взял ее аппарат, зашел в приложение «мобильный банк» и перевел с банковского счета матери на собственный около 38 тысяч рублей.

Деньги он успел потратить.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства кражи, идет закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.