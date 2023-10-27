Зареченец украл с общей кухни холодильник соседки

27.10.2023 | 19:37

В Заречном 37-летняя горожанка лишилась холодильника из-за судимого 51-летнего соседа. Он украл технику с общей кухни, чтобы продать ее и купить алкоголь.

Это случилось на улице Спортивной. Женщина обнаружила пропажу и пошла в полицию.

«Подозрение стражей порядка пало на безработного местного жителя, проживающего с ней по соседству», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину нашли и задержали. Он признался во всем и рассказал, что холодильник уже продал, а деньги потратил на выпивку.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - отметили в УМВД.

Недобросовестному соседу грозит до 2 лет лишения свободы.