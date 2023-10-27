Зареченец украл с общей кухни холодильник соседки

В Заречном 37-летняя горожанка лишилась холодильника из-за судимого 51-летнего соседа. Он украл технику с общей кухни, чтобы продать ее и купить алкоголь.
Это случилось на улице Спортивной. Женщина обнаружила пропажу и пошла в полицию.
«Подозрение стражей порядка пало на безработного местного жителя, проживающего с ней по соседству», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Мужчину нашли и задержали. Он признался во всем и рассказал, что холодильник уже продал, а деньги потратил на выпивку.
«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - отметили в УМВД.
Недобросовестному соседу грозит до 2 лет лишения свободы.
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