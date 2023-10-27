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Криминал

Пензенец обознался, избил не того человека и лишился свободы

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37-летний пензенец лишился свободы после расправы с мнимым обидчиком товарища. Мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ.

Ночью 29 декабря 2022 года на улице Кижеватова горожанин подошел к незнакомому 46-летнему мужчине и ударил его кастетом по лицу. Когда пострадавший упал, агрессор стал бить его руками и ногами по голове и телу. В результате здоровью жертвы был нанесен вред средней степени тяжести.

На суде пензенец объяснил, что работал вышибалой в ночных заведениях и в тот день получил сообщение, что его товарища избили.

«Решив заступиться за друга, он проследовал за автомобилем такси, полагая, что в нем находится обидчик друга. Окликнув вышедшего из транспортного средства мужчину, он сразу же нанес ему удар кулаком в область глаза. Только в ходе предварительного расследования он понял, что обознался и избил не того человека. Наличие кастета на руке подсудимый отрицал», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, во время обыска в квартире и гараже злоумышленника правоохранители нашли присвоенное им оружие (переделанное охотничье ружье модели ТОЗ-БМ 16-го калибра), пригодное для стрельбы, а также патроны к нему и ручную осколочную гранату Ф-1.

«Подсудимый пояснил, что гранату в 2009 году забрал у друга в ходе распития с ним спиртных напитков, чтобы тот себе не навредил. Сдавать в правоохранительные органы ее не стал и спрятал в металлический шкаф у себя в гараже. Оружие с патронами он забрал у другого своего знакомого во время охоты в 2009 году, поскольку тот стал высказывать мысли о самоубийстве», - уточнила Светлана Артамонова.

Во время предварительного расследования злоумышленник во всем признался и дал подробные показания, в которых фигурировал и кастет. Перед потерпевшим он извинился, в качестве возмещения морального вреда и материального ущерба выплатил ему 600 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил пензенца к 5 годам колонии общего режима.

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