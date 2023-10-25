Пензенцу ужесточили наказание за уклонение от службы в армии

25.10.2023 | 10:52

В Пензе суд ужесточил наказание 22-летнему местному жителю, уклонившемуся от службы в армии.

Молодой человек с 2019 года состоял на воинском учете в комиссариате Октябрьского и Железнодорожного районов.

Во время весеннего призыва в 2023-м он должен был отправиться в Вооруженные Силы Российской Федерации. Пензенцу назначили дату явки - 21 мая, но в указанное время он не пришел без уважительной причины.

Позднее он заявил, что не явился, так как не хотел проходить срочную службу.

В отношении уклониста возбудили уголовное дело, рассмотрев которое районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

«Посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, прокурор принес представление, которое судебной коллегией удовлетворено. С учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления, восстановления социальной справедливости и достижения цели наказания суд апелляционной инстанции увеличил размер штрафа в четыре раза», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.