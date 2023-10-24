Житель Пензенской области начинял телефоны устройствами слежения

24.10.2023 | 21:29

В Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего местного жителя, который устанавливал в мобильные телефоны устройства слежения.

Ему инкриминируется незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Злоумышленник инсталлировал в устройства сотовой связи программное обеспечение иностранного производства, предоставляющее негласный доступ к определению местоположения, содержанию телефонных переговоров, передаваемым посредством СМС-сообщений данным, мобильным приложениям, а также записи акустической, фото- и видеоинформации, циркулирующей в окружении мобильного телефона», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

После такой перепрошивки пензенец продавал мобильники.

Специалисты ФСБ пресекли незаконную деятельность мужчины. Областное следственное управление сейчас устанавливает все обстоятельства преступления.