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Криминал

В Спасском районе 5 машин столкнулись из-за СМС-сообщения

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В Спасском районе будут судить 36-летнего иностранца, посмотревшего в телефон во время поездки. Он отвлекся от дороги и стал виновником ДТП с пятью автомобилями.

По версии следствия, утром 6 ноября 2022 года на федеральной автодороге М-5 «Урал» грузовой MAN BLS Comfort с иностранными номерами с полуприцепом столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который остановился на проезжей части в связи с дорожными ремонтными работами.

Фура сместила его в сторону, а затем врезалась в следующий стоявший в очереди автомобиль - Volkswagen Jetta. Тот от удара продвинулся вперед и ударил Mitsubishi Outlander, а этот, в свою очередь, - ВАЗ-2114.

В ДТП серьезно пострадал 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Водитель грузовика рассказал, что вез из Самарканда в Москву 20 тонн винограда. Когда он проезжал через Спасский район, на его сотовый телефон пришло СМС-сообщение. Он потянулся за лежавшим на пассажирском сиденье телефоном и на несколько секунд отвлекся. Вновь взглянув на дорогу, он увидел, что машины впереди притормаживают и останавливаются.

Шофер не успел среагировать и въехал в последний в очереди автомобиль, который отбросило в правый кювет. Продолжая торможение, он не смог избежать столкновения со следующей машиной.

«Что происходило дальше, он не видел, так как находился в стрессовом состоянии. Моральный вред потерпевшему в размере 350 тысяч рублей он возместил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Спасский районный суд.

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Источник — фото pixabay.com
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